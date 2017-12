Nexter Bourges : la CGT satisfaite après l'annonce d'un contrat de 490 blindés avec le Qatar

Le Qatar annonce son intention d'acheter 490 véhicules blindés type VBCI au français Nexter, ce dont se félicite la CGT de Nexter à Bourges.

Le Qatar a signé une lettre d'intention pour la fourniture de 490 véhicules blindés type VBCI au français Nexter, un contrat potentiel de 1,5 milliard d'euros, indique l'Elysée. Le contrat a été officiellement signé ce jeudi à Doha en présence du Président Français Emmanuel Macron et de l'émir du Qatar cheikh Tamim Ben Hamad al-Thani. L'annonce a été accueillie positivement par la CGT du site Nexter de Bourges.

Nexter fait travailler 900 salariés à Bourges

"C'est une information qui nous réjouit" Copier

Le groupe d'armement français possède deux sites dans le Cher à Bourges (armes de moyen calibre) et La Chapelle Saint-Ursin (munitions). "On se réjouit quand même d'avoir des contrats comme ça qui arrivent au sein de Nexter, c'est une charge de travail assurée pour un moment", commente Pascal Gilardin, délégué CGT et secrétaire du CE chez Nexter à Bourges.

On leur avait présenté un blindé"

"Cela fait un moment qu'on nous présente en CE le prospect que le Qatar allait acheter des VBCI, _ça fait presque un an qu'on leur avait présenté un VBCI équipé d'une tourelle T40_, Nexter avait été faire des démonstrations là-bas apparemment ils étaient intéressés". Selon le syndicaliste, une délégation de Qataris était d'ailleurs en visite sur le site de Bourges ce jeudi.

Un canon de moyen calibre

Le VBCI est un véhicule militaire de transport de troupes, véhicule armé, "mais pas comme le char Leclerc, il a des munitions plus petites". Si la caisse de ce blindé serait fabriquée à Roanne dans la Loire (850 salariés), les ouvriers de Nexter à Bourges produiraient eux la "tourelle" du blindé, un canon de moyen calibre 40 mm, ce qui reste à confirmer. Selon la CGT, le départ du contrat ne devrait pas intervenir avant six mois voire davantage. Les sous-traitants de Nexter dans le Cher pourraient aussi en profiter comme Gattefin à Mehunt-sur-Yèvre (mécanique de précision) et Mécachrome à Aubigny-sur-Nère (montage, mécano-soudure...).