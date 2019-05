250 gilets jaunes manifestent à Nice ce 1er mai après-midi

Nice, France

Il y a le cortège officiel du 1er-Mai. Et le cortège des gilets jaunes. Quelque 250 gilets jaunes se sont rassemblés ce mercredi après-midi dans les rues de Nice. Ils n'avaient pas voulu se mêler au cortège syndical emmené le matin par la CGT avec Solidaires et le Front de Gauche, et au sein duquel quelques gilets jaunes s'étaient greffé.

Environ 200 gilets jaunes manifestent dans les rues du vieux #Nice06pic.twitter.com/ENbcpV7kyA — France Bleu Azur (@francebleuazur) May 1, 2019

Ils ont donc décidé de marcher à leur tour ce mercredi après-midi. Ils sont partis peu après 14h de la Gare Thiers en direction de la place Masséna puis du quai des Etats-Unis où ils sont arrivés vers 15h30. Manifestation dans le calme et sans débordement, encadrée par des policiers tout au long du parcours.

Ce mercredi matin environ un millier de manifestants ont défilé dans les rues de Nice. Un cortège de taille conséquente, parti à 10h30 de la Gare Thiers. La manifestation a regroupé des syndicalistes de la CGT, la FSU, Solidaires, des syndicats d'enseignants, des partis politiques de gauche, quelques associations citoyennes et des gilets jaunes. La manifestation s'est déroulée là aussi dans le calme

à lire aussi Défilé du 1er-Mai dans le calme à Nice

Les #giletsjaunes06 manifestent à #Nice06 et dansent à Rauba Capeu au sons des tambours et des « Macron démission » pic.twitter.com/pzK4fXuEDL — France Bleu Azur (@francebleuazur) May 1, 2019