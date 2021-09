Nice : des manifestants anti pass-sanitaire tentent d'approcher le domicile de Christian Estrosi

1500 manifestants, selon la Police, ont protesté contre le pass sanitaire à Nice ce samedi 25 septembre. Un chiffre en baisse pour ce 11ème week-end de mobilisation.

Au cours de l'après-midi, certains manifestants ont tenté d'approcher le domicile du maire de Nice, Christian Estrosi. Les policiers ont formé un barrage pour les empêcher de passer et ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Un individu a été interpellé.

Christian Estrosi a d'ailleurs réagi, cet après-midi, sur Twitter : "En tant que responsable public avoir des désaccords qui engendrent des provocations j'y suis habitué et ça fait partie des responsabilités que j'assume. S'en prendre à mon foyer familial est inqualifiable et illustre la sauvagerie de ceux qui prétendent défendre une juste cause".

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a apporté son soutien à Christian Estrosi, dans un tweet, en début de soirée.

Pour rappel, le maire Christian Estrosi avait dénoncé l'impact négatif des manifestations du samedi sur l'activité commerciale et économique niçoise. En conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, avait pris ce vendredi 24 septembre, un arrêté interdisant les manifestations et rassemblements dans certaines zones du centre-ville de Nice.