Nice : inauguration ce vendredi du Campus Sud des métiers dédié à la formation

C'est l'inauguration, ce vendredi, du Campus Sud des Métiers à Nice. 24 200 mètres carré en plein cœur de l'éco-vallée, juste à côté du Palais Nikaïa. Un lieu dédié à l'alternance et à l'apprentissage. Le but ? Former des jeunes aux métiers de demain, notamment ceux qui recrutent. 100 logements seront disponibles, pour héberger les étudiants. "On trouvera aussi un gymnase, une salle de musculation et de danse" ajoute Sophie Prat, directrice commerciale.

2000 étudiants sont présents, sur place, pour cette rentrée 2022 dont 1300 pour les 3 écoles de la chambre de commerce et d'industrie. Sophie Prat détaille : "on va du CAP jusqu'au bac +5. Nous accueillons des élèves de la sortie du collège jusqu'à des adultes en reconversion professionnelle".