Nice : la galère de l'emploi pour les réfugiés ukrainiens

Dur d'être indépendant pour nos réfugiés ukrainiens. Accueillis en nombre par la Métropole Nice Côte d'Azur, les personnes aptes à travailler peinent à trouver un travail. Pourtant, l'emploi bat son plein en ce début de saison, et ce, en particulier dans le secteur de la restauration. Le 7 avril dernier un job dating dédié aux réfugiés, s'est tenu à Nice. Plus de 450 candidats à l'emploi sont venus apporter leurs CV. Mais un mois plus tard, une majorité d'entre eux a démissionné. Christophe Souques, patron de plusieurs pubs à Nice et vice président de l'UMIH a embauché treize réfugiés début avril, une seule travaille encore chez lui, et il vient tout juste d'embaucher Veronika.

Le pub anglophone dans lequel Veronika a été embauchée © Radio France - Océane Zitouni

"Je n'ai pas fait tout ça pour être serveuse"

Cette Ukrainienne de 25 ans, vient donc d'être embauchée en tant que serveuse : "Je veux être indépendante, nous ne sommes pas des touristes, nous devons nous installer, trouver un travail, un logement"

Un jour la guerre va finir mais nous ne savons pas quand, c'est pourquoi nous devons continuer notre vie" - Veronika, réfugiée ukrainienne

Et pourtant, Veronika n'esquisse pas un sourire à cette idée : "Je suis traductrice, j'ai fais six ans d'étude dans la meilleure université d'Ukraine, je n'ai pas fait tout ça pour être serveuse", déplore-t-elle. Cet été, elle sera payée au SMIC, avec en plus les pourboires. À 25 ans, seule et sans enfant, elle ne touche pas beaucoup d'aides de l'Etat.

Des aides parfois incompatibles avec le travail

La situation est bien différente pour Inna, mère de deux enfants, logée dans une famille d'accueil. Cette ancienne comptable, en Ukraine, ne parle pas français. On lui a proposé un job de femme de ménage mais elle l'a refusé : "Si je commence à travailler comme femme de ménage, je vais gagner à peu près 1200 euros, mais du coup je n'aurai plus les aides de l'Etat et je devrai trouver un appartement à Nice, mais c'est trop cher, je ne gagnerai pas assez pour vivre." Elle "préfère percevoir les 400 et quelques euros" que le gouvernement lui verse via l'Allocation Demandeur d'Asile (ADA). Cette aide permet aux réfugiés de percevoir entre 204 et 1344 euros si leur revenu est inférieur au montant de 575 euros du Revenu de Solidarité Active (RSA).

Inna, réfugiée ukrainienne à Nice et l'un de ses deux filles - Inna

Les horaires seraient de toutes façons incompatibles avec sa vie de famille. Elle priorise ses enfants de six et dix ans qu'elle doit emmener et récupérer chaque jour à l'école.