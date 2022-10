Nice : le recours contre le projet d'extension de l'aéroport rejeté

Recours rejeté contre le projet d'extension de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Le collectif Citoyen 06, qui dénonce l'impact écologique du projet depuis des années et demande son abandon n'a pas obtenu gain de cause devant le Tribunal Administratif de Marseille.

25.000 mètres carrés de bâtiments supplémentaires

Il s'agit de bâtir deux grands bâtiments de 25.000 mètres carrés au total pour permette notamment d'accueillir plus de voyageurs. Récemment invité de France Bleu Azur, le directeur de l'aéroport Franck Goldnadel évoquait une nécessité : "Les prévisions de trafic montrent que les Azuréens vont plus voyager et qu'il y aura plus de touristes." Pour combien de voyageurs supplémentaires ? "Avant le Covid, en 2019, le record, c'était 14,5 millions de passagers ; en théorie, cela va nous permettre d'accueillir trois millions de passagers en plus."

Pas de l'avis de plusieurs collectifs, qui espéraient que la justice intervienne en leur faveur. Ils n'ont donc pas eu gain de cause.