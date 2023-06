Les casinos des groupes Partouche et Barrière en perte de vitesse à Nice

Bandits Manchots, machines à sous, les jeux de roulette, les cartes... Les jeux d'argent n'ont pas fait fortune ces dernières années dans les casinos niçois. Les deux temples des jeux d'argent de Nice n'ont pas fait de grosses recettes depuis 2015.

Le Ruhl du groupe Barrière et le palais de la Méditerranée du groupe Partouche ont enregistré une baisse de leur activité entre 2015 et 2020 selon la Chambre régionale des comptes qui a rendu ce lundi 12 juin 2023 son bilan d'un contrôle des comptes sur six ans d'activités financières.

Une baisse liée à la crise sanitaire

Ces deux établissements (en DSP) ont l'obligation de reverser 15% du produit de leurs jeux à la Ville de Nice. Et comme les gains ont été moins importants, l'activité a rapporté moins à la ville.

Ces deux casinos ont de nouveau obtenu l'autorisation pour poursuivre leurs activités en délégation de service public (DSP) jusqu'en 2027.

Communiqué de la Chambre régionale des comptes

"La chambre a contrôlé, à partir de l’exercice 2015, les deux délégations de service public (DSP) consenties par la ville de Nice à la Société Niçoise d’Exploitations Balnéaires (SNEB) pour le casino le Ruhl (groupe Barrière) et à la société du palais de la Méditerranée (groupe Partouche) exploitant le casino du même nom. Ces deux établissements situés sur la promenade des Anglais, constituent un enjeu pour les finances de la ville. En effet, les contrats de DSP prévoient notamment le versement à la collectivité d’un prélèvement de 15 % calculé sur le produit brut des jeux ainsi qu’une contribution aux activités culturelles et touristiques. La baisse d’activité des casinos liée à la crise sanitaire a donc entraîné une perte de recettes pour la ville. Celle-ci réalise un contrôle satisfaisant de ses deux DSP. Uniques candidats, les exploitants en place ont été reconduits jusqu’en 2027 à l’issue des procédures de renouvellement des deux DSP."