Nice : les manifestants contre le pass sanitaire finalement reçus à la mairie mais pas par Christian Estrosi

Samedi dernier, Christian Estrosi avait donné rendez-vous à une délégation de six manifestants contre le pass sanitaire à la mairie. Ce matin, c'est finalement Guillaume Queyron, le directeur de cabinet adjoint de Christian Estrosi, qui les a reçu.

"Je vous donne rendez-vous lundi à 9 heures à l'Hôtel de Ville" avait lancé Christian Estrosi, samedi 11 décembre dernier, aux manifestants contre le pass sanitaire "à une seule condition c'est ce que chacun rentre chez soit ce soir". Le maire de Nice a donc estimé que cette contrepartie n'a pas été respectée.C'est donc son directeur de cabinet adjoint qui a reçu une délégation composée de cinq manifestants. Selon ces derniers, cela ressemblait davantage à une prise de contact. "On va essayer de contacter tous les différents groupes de manifestants pour former une commission. On fera ensuite des propositions", avance Micka qui a assisté à cette réunion.

Une nouvelle réunion prévue dans les prochains jours ?

Les manifestants contre le pass sanitaire réunis ce jour souhaitent notamment "faire annuler le pass sanitaire tout court" et "en finir avec le port du masque dans les Alpes-Maritimes". Problème : seul l'Etat et la Préfecture du département peuvent prendre de telles décisions. Pas Christian Estrosi. Micka souhaitent donc que le maire de Nice soit leur porte parole : "c'est l'ouvrier des citoyens. C'est à lui de remonter l'information".

Une autre réunion pourrait avoir lieu dans les prochains jours. On ne sait pas encore si Christian Estrosi y assistera.