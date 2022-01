Nice : les manifestants contre le pass vaccinal répondent aux déclarations polémiques d'Emmanuel Macron

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



De nombreux "Macron, on t'emmerde" sont scandés par les manifestants contre le pass vaccinal. Ils sont 2500 selon la préfecture, le double selon les protestataires. Les récentes déclarations d'Emmanuel Macron n'ont pas du tout plu à Christophe : "ça dépasse les bornes. On n'a pas à dire aux Français qu'on les emmerde. J'ai ma liberté de pensée et j'ai le droit de l'exprimer.

Christophe, manifestant contre le pass vaccinal © Radio France - Julien Raymond

Le chef de l'Etat avait aussi qualifié ces militants anti pass "d'irresponsables" et avait ajouté "qu'un irresponsable n'est pas citoyen". Une honte pour Yann : "dans ce cas là, je vais arrêter de payer mes impôts. J'ai pas de casier judiciaire, je n'ai jamais eu affaire à la police".