Nice : les manifestants défilent contre le pass vaccinal fraichement présenté par le gouvernement

Pour ce nouveau samedi de mobilisation, c'est le pass vaccinal qui était particulièrement dans le viseur des protestataires. Fraichement présenté par Jean Castex ce vendredi 17 décembre, Jean-Michel ne comprend pas pourquoi : "Ce n'est pas justifié. La plupart de nos hôpitaux ne sont pas débordés. A part, peut-être un ou deux. Les arguments avancés par le gouvernement sont faux", essaye-t-il d'argumenter. Pourtant, de nombreux établissements de santé sont bel et bien saturés. Le plan blanc, qui permet de déprogrammer certaines opérations non urgentes et de redéployer du personnel en renfort-, a même été déclenché dans certains d'entre eux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plus possible de se faire tester pour fréquenter les restaurants et les lieux culturels avec le pass vaccinal

L'annonce de ce pass vaccinal a suscité une réelle inquiétude chez Christiane : "ce n'est pas marrant. On subi une réelle pression". Cette femme continuait à se faire tester régulièrement pour fréquenter les bars et les restaurants. Elle ne pourra plus le faire quand ce pass vaccinal rentrera en vigueur.

Le cortège s'est arrêté pendant une vingtaine de minutes devant le Village de Noël où le pass sanitaire est obligatoire pour rentrer. Les forces de l'ordre étaient là pour éviter une éventuelle intrusion. Il n'y a pas eu d'incidents. Demain, « un marché de Noël pour les non vaccinés » sera organisé au même endroit, de 14h à 18h.