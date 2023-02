Ils vont distribuer des viennoiseries sur la Prom' à Nice pour aider les artisans

Une manifestation avec quelques douceurs ! Le collectif pour la survie des boulangeries et de l'artisanat, présidé par le Niçois Frédéric Roy, va organiser une action éclair ce vendredi matin à 11h. Il demande toujours au gouvernement d'élargir le bouclier tarifaire à tous les artisans. De nombreuses boulangeries ont fermé ces derniers mois à cause de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières.

ⓘ Publicité

Des croissants distribués aux automobilistes

Le collectif assure qu'il ne va pas bloquer la promenade des anglais mais distribuer des croissants aux automobilistes. Une manière plus douce de faire passer le message et d'agréger les soutiens. Le rendez-vous est donné au numéro 52, quasiment au niveau du Negresco.