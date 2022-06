Nice : quel avenir pour la halle de la Gare du Sud ?

C'est le groupe IT qui reprend l'épineux dossier de la Gare du Sud. Son patron promet des enseignes de restauration autour de la cuisine méditerranéenne. La Ville de Nice souhaite que le projet aboutisse d'ici la fin de l'année.

Le nouveau projet de reprise de la Gare du Sud a été présenté ce jeudi 16 juin. Exit Urban Renaissance, c'est le groupe IT qui va investir les lieux. La marque est déjà connue à Nice puisque c'est elle qui est derrière le restaurant Italian Trattoria. Son patron, Renato Iera va proposer son projet "Méditerraneo", autour de toutes les cuisines méditerranéennes, tout en les rendant accessibles. Des restaurants et des bars avec des comptoirs ouverts seront installés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Maire de Nice, Christian Estrosi a notamment déclaré : "la Ville de Nice fait aussi le choix d’un groupe qui connaît parfaitement la Gare du Sud et mesure l’opportunité de développement qu’elle renferme".

La Ville de Nice souhaite ardemment que le projet puisse aboutir d’ici la fin de l’année.

Contre proposition chez les élus écologistes

Les élus d'opposition se sont emparés du projet de la halle de la Gare du Sud. Juliette Chesnel-Leroux, présidente du groupe écologiste à la mairie Nice : "Les loyers pour les commerçants, autour de 5 000 euros, sont trop élevés ; en conséquence les prix pour les clients aussi. La collectivité doit reprendre la main sur cette halle. Nous voulons y intégrer les commerçants du marché de la Libération, en plus des bars et restaurants et installer des associations dans les étages pour qu'il y ait une vie culturelle."

Les élus écologistes demandent une commission d'enquête pour casser le contrat avec le promoteur Urban Renaissance, qui détient le bail emphytéotique de la Gare du Sud pour 45 ans. "Le promoteur devait investir 11 millions d'euros, il ne l'a pas fait. Cette halle c'est un échec, ça se vide. Des commerçants sont virés parce qu'ils n'arrivent pas à payer le loyer", continue Juliette Chesnel-Leroux.

Les écologistes demandent la création d'une société d'économie mixte, où le loyer correspond à un pourcentage du chiffre d'affaire.a