Nice Riquier : le supermarché de demain existe déjà

Dans le quartier Riquier à Nice, un supermarché propose du poisson fumé sur place, des viandes découpées et mises sous vides par son personnel et un sommelier pour vous aiguiller sur les vins qui vous conviendront. Une autre façon de voir le métier.

C'est une autre façon d'envisager un supermarché. Dans le quartier Riquier à Nice, le Super U propose des produits transformés sur place, comme du saumon fumé par le personnel ou encore de la viande découpée et mise sous vide au sein du magasin, par du personnel qualifié. On y trouve aussi bien de la viande bon marché comme partout, que du boeuf de Kobé, plus rare, donc plus cher. Un sommelier vous accueille aussi pour vous recommander le vin qui correspond le plus à vos attentes. Le tout sur 2500m2 de rayons et avec 70 salariés dont le travail dépasse de fait ce qui leur serait demandé dans beaucoup d'autres grandes surfaces. Le patron du supermarché Laurent Laubry, est l'invité de la Nouvelle Eco ce lundi.