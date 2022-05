Nice : une pétition contre la construction d'un supermarché à la place du stade des Eucalyptus.

À première vue c'est un stade recouvert de bitume, aux lignes effacées par le temps et aux grilles rouillées. Mais pour les jeunes qui viennent s'y entraîner presque tous les jours, ce stade des Eucalyptus est bien plus que ça. "C'est un lieu sacré. On a plein de souvenirs ici. C'est inhumain de nous l'enlever", raconte l'un d'eux, élève en seconde au lycée juste en face. "Ça montre bien qu'on est dans une société de consommation où on préfère les choses futiles", lance l'une de ses camarades d'un ton amer.

La promesse d'un stade sur le toit

Alors nous avons demandé des explications au directeur du futur magasin Clément Bourassin. "On ne supprime pas ce stade. On refait des terrains neufs de basket, de hand et une piste d'athlétisme sur le toit du magasin. C'est un projet qui répond à l'intérêt général. Nous mettons à disposition 250 places de parking pour les riverains, accessibles gratuitement le jour". En fait Clément Bourassin est le directeur de l'actuel magasin super U actuel situé à 400 mètres du stade. Ce projet lui permet en fait aussi de s'agrandir, de passer de 700 mètres carrés de surface commerciale à 2000. En tout le bâtiment fera 5000 mètres carrés. "On va pas faire 10 000 comme les centres de la plaine du Var. C'est pour développer un commerce de proximité. Eviter justement que les gens prennent leur voiture pour aller faire leurs courses dans la plaine du Var", explique-t-il.

Le projet de construction du supermarché à la place du stade des Eucalyptus à Nice -

Une pétition et des comptes sur les réseaux sociaux

"C'est complètement anachronique comme projet. Aujourd'hui on a pas besoin de magasins supplémentaires on a besoin d'espaces verts, de bien-être" , estime Romain, un habitant du quartier. C'est lui qui a lancé une pétition il y a quelques jours.

Mais le projet date de bien plus longtemps : de 2014. Un acte de vente du terrain à été signé : 3 millions d'euros devraient arriver dans les caisses de la mairie à qui appartient le stade. Le permis de construire est également affiché sur les grillages du stade. "Ça sort maintenant parce que nous sommes à deux semaines des élections législatives ", affirme Pascal Condomitti. Cet adjoint au maire de Nice est en charge des territoires des collines niçoises, mais il est aussi suppléant de la députée sortante Marine Brenier, la députée sortante LAREM qui se représente lors des élections législatives. Le compte Twitter "stade des Eucalyptus" fondé par Romain est en effet suivi essentiellement par des journalistes, des militants ou personnalités politiques dont la candidate dans cette cinquième circonscription Christelle d'Intorni. Romain affirme quant à lui être un simple citoyen.