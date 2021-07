Nice, ville du bien-être animal ?

Et si Nice était la ville du bien être animal ?

Cette année, Nice a été classée "ville où il fait le plus bon vivre avec son chien" par l'association 30 millions d'amis. Deux plages ont également été ouvertes, il y a mois, spécialement pour les chiens, à Lenval et Carras, où ils peuvent se baigner.

Dans la ville, de nombreux vétérinaires exercent. Clémentine Hass en fait partie. Elle tient une clinique dans le quartier du Port Lympia et soigne les bobos des animaux de compagnie des Niçois :

Reportage chez une vétérinaire niçoise Copier

Des mutuelles spécialisées dans les animaux de compagnie

Certains vont même encore plus loin et emmènent leur chien chez le toiletteur pour les laver et couper leurs poils. Yves et Denver, son caniche royal, ont leurs habitudes dans ce salon, à côté de la gare de Nice :

Reportage chez un toiletteur canin à Nice Copier

Pour les plus dépensiers, il est possible de souscrire à une mutuelle pour animaux. De 15 à 80 euros par mois, certaines d'entres-elles proposent jusqu'à 80% de remboursement sur les +frais vétérinaires.