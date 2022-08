La ville de Nice est la ville de région la plus chère de France selon le palmarès 2022 de l'UNEF publié ce lundi. Un classement lié en grande partie au prix des loyers.

Nice ville étudiante la plus chère de France derrière Paris

Ce sont des chiffres très attendus chaque année, publiés juste avant la rentrée par le syndicat étudiant UNEF. Le classement 2022 des villes universitaires selon le coût de la vie étudiante. Sans surprise, l’Ile-de-France concentre huit des dix villes les plus chères de France (Nanterre, Saint-Denis, Créteil, Orsay, etc.), la palme revenant à la capitale avec 1 332, 52 € par mois. En région, c’est Nice qui reste (comme l'an passé) la ville de province la plus chère avec un reste à charge mensuel de 1 114,39 €.

Une augmentation de près de cinq pourcent

Ce coût de la vie niçois, le plus élevé en province, est principalement dû aux prix des loyers niçois. Et quand on regarde d'une année à l'autre le coût de la vie niçois augmente de 4,64%.

Quels sont les prix en détail ?

Pour le loyer, il faut compter en moyenne 629 euros par mois pour cette rentrée 2022. Un prix qui augmente (il était de 622 euros l'an dernier).

En revanche coté transports (et c'est une conséquence des politiques régionales mises en place pour accompagner les étudiants face à l'inflation) les prix des abonnements sont en forte baisse : 145 euros cette année soit 5% de baisse par rapport à la rentrée 2021.

Les APL revalorisées de 3,5 %

Face à cette hausse du prix de la vie étudiante, le gouvernement a répondu par un gel des droits d’inscriptions à l’université et des loyers dans les résidences gérées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) le maintien durant toute l’année du repas à un euro pour les étudiants précaires, une revalorisation des APL de 3,5 %, une revalorisation des bourses sur critères sociaux de 4 %, assortie d’une aide de 100 € pour les boursiers bénéficiant de l’Aide personnalisée au logement (APL).