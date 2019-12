Nicolas Benoit (CGT Isère) : "Le président a réussi à mettre contre lui tous les syndicats du pays"

Grenoble, France

Les mêmes annonces qu'au mois de septembre, peu d'informations "si ce n'est l'avancement du calendrier" : Nicolas Benoit, secrétaire général de la CGT en Isère, estime comme le leader national de son syndicat Philippe Martinez que le gouvernement "s'est moqué du monde" après la présentation ce mercredi du plan de réforme des retraites par le Premier ministre Édouard Philippe devant le CESE (Conseil économique, social et environnemental).

L'âge pivot à 64 ans, au cœur des crispations

Parmi les annonces du gouvernement, la création d'un "âge pivot" à 64 ans ne convainc absolument pas les syndicats. "La réforme va s'appliquer dès 2027, et on fixe dès 2022 l'allongement du temps de travail pour tous", commente Nicolas Benoit. C'est précisément ce point qui a fait basculer la CFDT, habituellement encline aux discussions, dans le camp de la mobilisation. "Aujourd'hui, le seul syndicat qui est favorable à ce projet de loi c'est le Medef, donc _Emmanuel Macron_, président des riches, a réussi à mettre contre lui l'ensemble des syndicats du pays", poursuit le secrétaire général de la CGT Isère.

"On a besoin que le privé maintenant pèse aussi sur le gouvernement" - Nicolas Benoit, CGT Isère

"Il y a eu plusieurs réformes paramétriques sur le système ces 30 dernières années qui ont conduit à l'affaiblissement du système". Nicolas Benoit souhaite "l'application de l'égalité professionnelle femmes-hommes avec de fortes pénalités et de fortes contraintes" pour améliorer le régime actuel. Pour lui, il faut travailler aux questions de grève dans toutes les entreprises : "on a besoin que le privé maintenant pèse aussi sur le gouvernement". La mobilisation doit être plus forte dans les manifestations "pour donner de la visibilité" conclut Nicolas Benoit.