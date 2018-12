Nicolas Dupont-Aignan vient soutenir les gilets jaunes à Auxerre

Auxerre, France

Nicolas Dupont-Aignan est venu soutenir les gilets jaunes du rond-point de l'Europe, mobilisés depuis le 17 novembre dernier. Le président de Debout la France a discuté avec eux un long moment. Il les a encouragé à poursuivre leur mouvement. Selon lui les mesures d'urgences voté à l'assemblée nationale pour répondre à la crise des gilets jaunes sont insuffisantes.

Vendredi matin, les forces de l'ordre ont procédé à des évacuations de ronds-points dans l'Yonne. Les gendarmes sont intervenus à Sens au rond-point de Jardiland, et à Auxerre au rond-point de l'Europe. A Auxerre, les gilets jaunes ont réinstallés tonnelles et palettes, une fois les policiers repartis.

Une fois les policiers repartis vendredi matin, les gilets jaunes du rond-point de l'Europe à Auxerre se réinstallent © Radio France - Damien Robine

Pour le sixième samedi consécutif, des appels à manifester ont encore été lancés partout en France. Depuis le pic du 17 novembre, avec 282.000 manifestants, la mobilisation est en baisse, avec 166.000 personnes décomptées le 24 novembre, 136.000 les 1er et 8 décembre et 66.000 le 15 décembre. Les gilets jaunes sont appelés à se rendre ce samedi à Versailles, plutôt que Paris, ce qui a entraîné une fermeture exceptionnelle du domaine et du château.