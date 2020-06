Nicolas Forissier : "J'ai demandé au gouvernement de mouiller la chemise" au sujet de La Halle

Nicolas Forissier s'est entretenu ce lundi avec les cabinets de la Ministre du travail et du Ministre de l'économie au sujet des entrepôts logistiques de La Halle à Issoudun et Montierchaume. Près de 500 emplois sont menacés.

Fin du délai ce mardi soir. On saura à minuit qui sont les repreneurs potentiels de l'enseigne de prêt-à-porter La Halle, ainsi que les grandes lignes de leurs projets. Des projets qui -d'après les syndicats- ne concernent pas les entrepôts logistiques de la marque. Ceux de Montierchaume et Issoudun, 489 emplois au total, devraient donc en faire les frais. Nicolas Forissier, le député Les Républicains de l'Indre s'est entretenu à ce sujet avec les cabinets de la Ministre du travail et celui de l'Economie ce lundi. Il a demandé au gouvernement de "mouiller la chemise" selon lui. "C'est un risque social et industriel très important pour notre département. Quand on dit 4600 suppressions de postes chez Renault sans licenciement sec, eh bien 500 emplois supprimés dans le département sans compter les intérimaires et les emplois indirects, c'est énorme."

Nicolas Forissier revient sur la situation des entrepôts logistiques indriens de La Halla Copier

Le député Les Républicains doit rencontrer le PDG du groupe Vivarte ce mardi après-midi

Nicolas Forissier espère qu'une solution sera trouvée pour sauver un maximum d'emplois à court terme mais il vaut aussi plus loin. "Pour les salariés qui ne seraient pas repris, il faut qu'on puisse obtenir la meilleure sortie possible, avec des formations et là il y a un bras de fer avec les actionnaires. Et puis se battre aujourd'hui c'est aussi de réindustrialiser, de trouver des emplois pour le futur."