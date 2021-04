Nicolas Meizonnet réclame un plan d'urgence pour les agriculteurs après les gelées dans le Gard

Les agriculteurs gardois sous le choc au lendemain des grosses gelées qui ont touché le département dans la nuit de mercredi à jeudi. Même s'il est encore trop tôt pour dresser un bilan complet, les dégâts causés par cette chute brutale des températures s'annoncent considérables sur les arbres fruitiers et les vignes. Dans certains endroits, le thermomètre est parfois descendu jusqu'à - 7 degrés. "Les gelées qui ont frappé le Gard cette nuit auraient anéanti 20% à 40% des récoltes rien que pour les secteurs les plus épargnés, allant jusqu’à 100% de pertes dans les zones les plus touchées. Une véritable hécatombe, décrit Nicolas Meizonnet, Député RN du Gard, Conseiller départemental du canton de Vauvert. C’est pourquoi j’ai demandé au gouvernement un plan d’urgence et la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour sauver nos agriculteurs".

"A cause de franchises et de coûts trop élevés, seulement un tiers des surfaces agricoles totales du pays étaient couvertes par un contrat d’assurance multirisque climatique en 2020. Tout doit être fait pour protéger nos agriculteurs des aléas climatiques et leur assurer une juste rémunération de leur travail." Nicolas Meizonnet (communiqué)

