Nicolas Pailloux prend la tête de la Chambre d'agriculture de l'Indre

Nicolas Pailloux, agriculteur de 38 ans spécialisé dans la culture céréalière, protéagineux et oléo-protéagineux à Issoudun a été élu président pour un mandat de six ans par l'assemblée de la Chambre d'agriculture de l'Indre réunie ce mardi à Châteauroux. Il prend la suite de Robert Chaze, démissionnaire en cours de mandat après 14 ans en poste.

Nicolas Pailloux est engagé de longue date dans les syndicats agricoles. En 2006, deux ans après le lancement de son exploitation d'Issoudun, il s'implique au sein des Jeunes Agriculteurs, au niveau départemental, régional puis national. En 2019, il fait son arrivée au bureau de la Chambre d'agriculture de l'Indre, en tant que deuxième secrétaire adjoint. Il prend par la suite la présidence du service "Entreprises, installation et transmission".

Quatre grands dossiers se trouvent sur la table du nouveau président.

Les grandes cultures : "nous avons besoin de continuer le travail d'accompagnement sur l'évolution et les changements climatiques. Vulgariser, et accompagner les exploitants sur les nouvelles pratiques et les nouvelles technologies."

L'élevage : "il faut continuer à accompagner les exploitants et les éleveurs au quotidien dans leur projet. Et donner une importante toute particulière à la préservation du foncier. Lorsqu'il est consommé, il faut veiller à ce qu'il apporte une plus-value sur le territoire et les exploitations."

La transmission : "de nouveaux exploitants vont arriver à l'âge de la retraite dans les années à venir."

La réforme de la PAC, dossier brûlant. "Il y a eu des annonces, notamment à propos des assurances récolte. Il faut poursuivre la communication et l'explication auprès des exploitants", conclut Nicolas Pailloux.

"Il y a un changement de génération, c'est la façon d'aborder les choses qui va être différente. Robert Chaze et moi n'avons pas les mêmes regards sur les nouvelles technologies. Etant céréalier, et lui étant éleveur il y a des sensibilités différentes. Mais je vais continuer à œuvrer auprès des agriculteurs de l'Indre pour que leur exploitation soit viable et vivable", assure le nouveau président.

Changement de génération, mais continuité dans les équipes. Le bureau de la Chambre d'agriculture de l'Indre reste inchangé hormis l'arrivée d'Arnaud Labesse au poste de deuxième secrétaire général, libéré par Nicolas Pailloux.