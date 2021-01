Nicolas Pierret le recyclage au service de la création.

Nicolas Pierret est artisan créateur en déco et ameublement. Sa démarche est éco-responsable et durable par le recyclage des skateboards et bois palette.

Nicolas Pierret a 42 ans. Skateur passionné et pratiquant de plusieurs sports de glisse, il a exercé différents métiers, plombier, chauffagiste, a travaillé pour de nombreuses entreprises du bâtiment. Ces expériences, en plus d’être enrichissantes, lui ont appris le maniement des outils, précieux apprentissage qui le conduit à créer son auto-entreprise, RABBIT CUSTOM DESIGN.

RABBIT CUSTOM DESIGN est une déco unique ou meuble personnalisé, par le recyclage de vieilles planches de skate et bois palette. Nicolas favorise le circuit court, œuvre pour le bien être chez soi et la protection du littoral et des espèces marines par la sensibilisation du public sur les principes écologiques.

Les inspirations de Nicolas naissent de la forme des skates, de l’état dans lequel ils arrivent et l’histoire qu’ils peuvent raconter. Ensuite ce sont les différentes couleurs qui apparaissent après plusieurs ponçages pour faire ressortir le veinage du bois et les petites particularités typiques du bois d’érable canadien qui donneront les idées de création.

Lampe RABBIT CUSTOM DESIGN - Nicolas Pierret

Les projets de Nicolas, pouvoir continuer sa passion, son métier, multiplier les endroits où retrouver ses créations en favorisant une distribution physique et locale. Transmettre sa passion à d’autres, réaliser des projets custom complètement fous et pouvoir de manière significative aider les organismes écologiques locaux à continuer d’œuvrer pour le bien commun en préservant nos espaces et nos espèces.

Le travail de Nicolas peut se retrouver dans sa boutique à Tartas, bancs, tabourets, pièces uniques, luminaires… Sur internet et facebook, il fait partie d'un collectif de créateurs "Hors saison créateurs d'ici".

