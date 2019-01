Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel à Dijon : "nous avons la chance en France d'avoir des banques qui embauchent"

A l'heure où le pouvoir d'achat demeure la priorité numéro un des français, une douzaine d'entreprises s'engage à aider ceux et celles qui ont du mal à boucler les fins de mois. Parmi ces groupes, figurent des banques, dont le Crédit Mutuel. Son président était hier soir à Dijon.

Dijon, France

Stéphane Parry : sans faire un catalogue, c'est quoi, les mesures destinées à aider les plus démunis ?

Nicolas Théry : une mesure toute simple : au Crédit Mutuel, tous les clients ont un conseiller dédié et la première mesure, c'est de s'occuper de ses clients. Il faut les écouter, les comprendre et les accompagner quelque soit leurs revenus. Pour les gens qui éprouvent des difficultés, nous avons pris des engagements de financements préférentiels, d'achats de véhicules électriques ou faiblement consommateurs de carbone. Pour l'entreprise, nous avons pris des engagements de recrutements de salariés, d'apprentis et d'alternants en provenance des zones rurales ou des quartiers en difficultés.

Vous vous réclamez la banque des pauvres. Ça veut dire quoi ?

Je ne pense pas que l'on puisse dire que l'on est la banque des pauvres. Nous sommes la banque de tous. Le mutualisme, c'est la solidarité. Quelques soient les moments, le propre d'une banque, c'est d'accompagner ses clients dans les hauts comme dans les bas.

Ces mesures arrivent en plein mouvement "gilets jaunes", des salariés qui pour beaucoup n'arrivent plus à boucler les fins de mois, qui dénoncent la toute puissance des banques dans l'économie. Vous leur répondez quoi ?

Au Crédit Mutuel, Alliance Fédérale, l'augmentation de salaires c'est 1,5 %. C'est aussi la prime de 1000 euros pour tous. C'est enfin un intéressement à participation à hauteur des résultats. Pour nos clients qui seraient en situation de difficultés, nous plafonnons les frais à 25 euros par mois.

Certains gilets jaunes ont appelé à retirer massivement l'argent des banques. Vous l'interprétez comment ?

Je pense que c'est une erreur. On a la chance en France d'avoir des banques qui réussissent bien, qui emploient, qui embauchent, qui financent l'économie ou l'achat de logements. C'est une chance collective. Ce n'est pas sur la dénonciation que l'on peut construire mais sur le partenariat.

Pour refermez le débat sur les "gilets jaunes", le Crédit Mutuel a été critiqué pour avoir fermé la cagnotte Leetchi de Christophe Dettinger, cet ancien boxeur soupçonné d’avoir frappé des gendarmes. Pourquoi l'avoir fermée ?

Leetchi est une filiale du Crédit Mutuel Arkéa, le Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud Ouest. La question qui s'est posée, c'est la légitimité de cette cagnotte s'agissant d'une personne soupçonnée d'un délit. C'est dans ce cadre là, que les dirigeants ont pris la décision de stopper cette cagnotte.

Le Crédit Mutuel, c'est 72 000 salariés et 4000 points de vente en France. En Côte-d'Or on compte 46 agences. Vous promettez qu'il n'y aura pas de fermetures d'agences ?

Nous n'avons pas de plan de fermeture d'agences parce que nous voulons être en proximité physique, téléphonique et numérique. Il y a seulement des endroits où nous adaptons le réseau à cause de la démographie en tenant compte de l'environnement local.