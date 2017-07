Nigay ouvre un site dans la Somme

L'entreprise de Feurs qui produit du caramel vient d'officialiser l'ouverture d'un nouveau site en Picardie. Et ses dirigeants parlent maintenant de l'étranger.

La société Nigay, à Feurs (Loire), est spécialisée dans la production de caramels pour l'industrie agro-alimentaire. Elle exporte une grosse partie de sa production et elle se porte bien. Ses dirigeants viennent donc d'annoncer la création d'un deuxième site de production en France, en Picardie dans le sud du département de la Somme. Assez logique quand on sait qu'on est dans le secteur de la betterave et de l'industrie sucrière.

Une vingtaine d'emplois créés dans un premier temps

Le nouveau site devrait ouvrir dès l’automne 2017. L’objectif est que ce soit complètement opérationnel en 2019. Ce sera le deuxième site de production et les dirigeants - les deux frères Nigay qui viennent de fêter les 150 ans de l'entreprise - comptent pour le développement sur un grand projet d'aménagement du territoire : le futur canal Seine Nord Europe, un canal à grand gabarit qui doit relier l'Ile-de-France au Nord de l'Europe. Même si le nouveau gouvernement a montré quelques réticences sur le sujet ces dernières semaines, une vingtaine de postes seront créés pour commencer.

Le site historique de Feurs va conserver la recherche et le développement, avec aussi un projet de développement des laboratoires qualité, dont certains seront dédiés à l’analyse sensorielle. Une deuxième ligne de production doit aussi être créée dans l'avenir sur le site ligérien.

Des projets à l'international

Après cette ouverture d'un deuxième site en France, Nigay se projette aussi à l’international. Pour le directeur général Yves Nigay "Nous imaginons possible d'investir (...) à l'extérieur de la France, pour nous adapter encore aux demandes croissantes auxquelles nous faisons face à partir de Feurs pour répondre à des demandes plus sophistiquées".