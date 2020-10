Dans un courrier à la mairie de Nîmes, le groupe présidé par Vincent Bouget demande une aide d'urgence pour le Sémaphore et pour le Centre d'Art Contemporain.

Nîmes Citoyenne à Gauche demande à la mairie du soutien pour le Sémaphore et le Centre d'Art Contemporain

Le groupe "Nîmes Citoyenne à Gauche" vient d'adresser un courrier à Sophie Roulle, l'adjointe déléguée à la Culture. Les élus d'opposition alertent la mairie sur la situation du cinéma le Sémaphore et du CACN, le Centre d'Art Contemporain. Il y est précisé, d'emblée, que "la crise sanitaire qui s'aggrave et les restrictions qui en découlent et vont être amplifiées dans les jours qui viennent ont des conséquences dramatiques sur les établissements culturels" de la ville.

Le groupe, présidé par Vincent Bouget, rappelle que le CACN ne dispose plus de local depuis plusieurs mois. Un rendez-vous est déjà prévu le 2 novembre pour essayer de trouver un local appartenant à la mairie.

Quant au Sémaphore, "seul cinéma indépendant de la ville", il est lui aussi en grande difficulté financière. France Bleu Gard Lozère a d'ailleurs donné cette semaine un large écho au SOS lancé par la direction de cet établissement emblématique à Nîmes.

"Sans mettre évidemment de côté les difficultés vécues par les autres associations et établissements culturels de la ville, il nous semble très important de donner suite à ces deux demandes, au nom du conseil municipal dans sa diversité", précise le courrier.