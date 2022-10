Nîmes : Echanger n’importe quel habit contre… un col roulé à Eveyeko

Elle vient de passer 5 ans au Québec, et elle en rapporte une idée de concept-store, plus joliment dit : une boutique à thème. En l’occurrence : échanger des vêtements. N’importe quel type de vêtement. C’est ce que propose Élodie Romeu dans son enseigne Eveyeko qui a ouvert ses portes depuis peu, rue Sainte-Catherine, à Nîmes.

Le principe est plutôt simple. Vous adhérez à une formule, ce qui vous permet d’apporter des vêtements que vous ne mettez plus. « Huit, par exemple. Sur ces huit, on va en sélectionner six qui vont être transformés en crédits. Crédits qui vous permettront ensuite de repartir avec six nouveaux vêtements », explique sur France Bleu Gard Lozère, ce jeudi matin, Elodie Romeu.

Économique à écologique

À l’année, l’adhésion coûte 140 euros et 100 euros pour les étudiants. « C’est bien moins cher que les 680 euros que les familles françaises dépensent, chaque année en moyenne, pour leurs vêtements », souligne la patronne d’Éveyeko. En clair, Eveyeko est une boutique d’actualité, puisqu’elle permet de faire des économies avec des vêtements de seconde main, ce qui est écologique. En poussant la logique jusqu'au bout, cela pose une question : peut-on y trouver des cols roulés ? « Mais oui ! Nous en avons plusieurs, s’amuse Élodie Romeu. De toute façon, il y a des vêtements nouveaux toutes les semaines. »

Il faut dire que l’adhésion à Eveyeko n’est pas obligatoire. « Ça reste une boutique classique, précise la patronne, même si les clients peuvent aussi trouver à l’intérieur de l’enseigne un coin café et des pièces de créateurs et de créatrices nîmois. »

