À Nîmes, avant l'été, un hôtel/auberge de jeunesse face à la gare

Nîmes, France

Le vénérable Hôtel de Paris, construit en même que la gare de Nîmes au milieu du XIXe siècle, n'était plus qu'une ruine habitée par les pigeons. Courant juin il laissera la place au Vertigo Hostels. Ce Vertigo Hostels ressemblera pour moitié à un hôtel et pour moitié à une auberge de jeunesse. 80 lits en tout : 12 chambres partagées de 6 lits chacune et 4 chambres pour 2 personnes. Dans ce genre d'établissement, les clients achètent un lit et non une chambre. Ces résidents auront à disposition une cuisine partagée, pour alléger encore leur budget. Un concept développé par Hervé Landa, le créateur de la marque Vertigo

Hervé Landa, créateur de la marque Vertigo Copier

La transformation de l'antique Hôtel de Paris a coûté cher : 2,3 millions d'euros hors taxes, budget très important pour une surface d'à peine 1.000 mètres carrés. Une transformation menée par la Société d'Aménagement du Territoire, société d'économie mixte historique de Nîmes et de l'agglomération nîmoise. Une transformation qui a gardé la façade d'origine, l'architecte des Bâtiments de France y tenait.

Antoine Cotillon, directeur général de la SAT, pilote la rénovation et la transformation de l'ancien Hôtel de Paris Copier

Un lit dans une chambre partagée à partir de 23€, une chambre double à partir de 45€ la nuit, le petit déjeuner à 4,5€, cet hôtel/auberge de jeunesse vise clairement les jeunes. Xavier Labaume, directeur de l'Office de tourisme de Nîmes, voit un autre avantage à cet hébergement économique : pouvoir accueillir des scolaires en centre-ville.

Xavier Labaume, directeur de l'Office de tourisme de la ville de Nîmes Copier

Ce Vertigo Hostels comprendra également un bar au rez-de-chaussée, bar ouvert à tous. L'exploitant promet aussi un roof top, un toit terrasse, avec une vue superbe sur la tour Magne.