Le nouveau marché du Mas de Ville attire à Nîmes pour son inauguration

Des fruits, des légumes, du pain, du poisson, des tapenades et même de la paëlla… le tout nouveau marché du Mas de Ville, sur le parking de l'école André-Chamson, à Nîmes, se veut complet ! Il manque encore un fromager et une boucherie, qui doivent arriver prochainement, dès qu'Enedis aura installé la borne électricité. Le marché reviendra tous les mercredis entre 8h et 13h.

Entre les 10 étals, les habitants du quartier sont ravis : "C'est une très bonne nouvelle pour nous, surtout avec l'inflation, avoir des prix abordables c'est important et ici les prix son intéressants", "ça met de l'ambiance dans le quartier, et ça permet de se rencontrer", "c'est pas loin de chez nous, et ce sont des produits locaux", "ça évite de devoir aller en supermarché !"

Le comité de quartier est à l'origine de la création de ce marché. L'idée est née pendant le Covid, avec le constat d'un manque de commerces de proximité. Claudine Cartoux est la présidente du comité de quartier : "Depuis trois ans, tout le monde le demande et on voit le résultat : il y a du monde ! C'est vrai que sinon, il n'y a pas grand chose dans le quartier, alors ça fait une animation : les gens se rencontrent. C'est important d'être au plus près, de faire travailler les producteurs locaux. Et puis là ca concerne les gens du quartier Haute-Magaille, le quartier des Oliviers, de l'autre côté du périph, et puis les trois Mas. Donc je suis contente !"

Nîmes compte donc désormais huit marchés**, avec ceux Costières, Valdegour, Chemin Bas d'Avignon, Nîmes Ouest Goethe, Mas-de-Mingue, Jean-Jaurès et Beausoleil. Au total, 300 commerçants y participent.