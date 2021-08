Le Vid'Boutik du centre-ville de Nîmes prévu les 13 et 14 août

La vente se fait à l'intérieur et à l'extérieur des boutiques

C'est le retour du Vid'Boutik à Nîmes ! Pour la fin de la collection estivale 2021, les commerçants participants cassent les prix et proposent un large choix de produits soldés. Cela se passe à l'intérieur et à l'extérieur des magasins, les 13 et 14 août 2021.

Pendant ces deux jours, le stationnement en surface est gratuit en ville entre 10h et 19h.