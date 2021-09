Nîmes : les habitants du Chemin bas d'Avignon découvrent leur futur quartier

Devant les images de leur futur quartier, les habitants discutent entre eux et certains s'y voient déjà ! Saïda habite le chemin bas depuis plus de 20 ans. Dans quelques années, elle pourra se promener dans le parc central, l'un des axes majeurs du projet : "Moi je vois un futur extraordinaire ! Pour nos yeux déjà : améliorer la vision du quartier, changer certaines idées sur le quartier... Pour les jeunes aussi, c'est très valorisant !" Albin Lépine fait partie des architectes qui travaillent sur l'aménagement du chemin bas d'Avignon.

C'est un quartier qui va être plus vert et plus désenclavé. On aura une réorganisation de la voirie. On s'appuie également sur le T2 qui est le grand projet qui dessert le quartier.

Un projet à plus de 30 millions d'euros

De la verdure en plus, un accès plus simple aux transports en commun, de nouveaux logements. Le projet séduit les habitants présents au centre André Malraux. La destruction des garages du Grand Portal, ancien point de deal important au Chemin bas, est un soulagement pour Jean-Philippe : "On mise beaucoup sur ce projet, pour trouver une nouvelle vie plus adaptée à l'être humain. Et éliminer cette délinquance qui foisonne à l'intérieur." Soraya, une maman du quartier, trouve que ce projet est un bon début. Mais il doit être accompagné d'autres engagements de la Ville : "Cela va faire du bien aux gens du Chemin bas, ça va être plus simple de se déplacer etc. Mais à côté de ça, il faut que les éducateurs reviennent vers les jeunes, comme c'était le cas à mon époque." La fin du chantier est prévue pour 2025.