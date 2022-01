Nîmes Métropole doit être une agglomération incontournable du sud de la France selon Franck Proust

Franck Proust, président de Nîmes Métropole invité de France Bleu Gard Lozère à l'occasion des 20 ans de la communauté d'agglomération.

Une an et demi de présidence pour Franck Proust. l'élu "Les Républicains" nîmois est à l'origine aux côtés de Jean-Paul Fournier de la création de Nîmes Métropole dont on célèbre les 20 ans .

20 ans et trois projets majeurs sont en cours.

L'achèvement de la ligne T2 des transports en commun dont l'inauguration reste prévue en septembre 2022, le troisième plan de protection contre les inondations (Papi 3 Nîmes Vistrenque ) qui englobera notamment la commune de Bernis durement impactée lors des orages du 14 septembre 2021. Autre gros dossier en cours : Némausus, la base européenne de sécurité civile.

Nîmes Métropole regroupe désormais 39 communes pour un total de près de 260 000 habitants. Une journée des 20 ans de Nîmes Métropole était prévue au mois de décembre, mais elle a dû être reportée en raison de la crise sanitaire. Elle pourrait finalement avoir lieu au mois de mars 2022.