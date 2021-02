Nîmes Métropole : EELV tacle les nouvelles taxes à venir

"Impôts locaux : Nîmes Métropole au sommet de la Ligue 1", voilà comment ironise d'emblée EELV Nîmes dans son communiqué, alors que sont débattus ce lundi au conseil communautaire de Nîmes Métropole une augmentation de près de 10 % de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et l’instauration d’une nouvelle taxe GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et protections contre les inondations). EELV Nîmes s’oppose résolument à ces deux projets de votes. "Nîmes est déjà à la troisième place du classement du poids des impôts et des taxes locales après Lille et Marseille. Nîmes obtiendra-t-elle bientôt la première place ?"

Dans son communiqué, EELV Nîmes fait d'ailleurs avec toujours beaucoup d'ironie d'autres "propositions" à Nîmes Métropole pour "améliorer encore d’autres classements tels que" : "celui en matière de sécurité, actuellement au 77éme rang sur 80 (classement des villes par niveau de sécurité, 2021), celui des villes où il fait bon étudier, 37éme sur 40 (Classement de la revue L’étudiant, 2020-2021) celui des villes les plus cyclables, non classée car trop hostile au vélo (Fédération française des usagers de la bicyclette, Février 2020) ou encore celui des villes vertes, 19ème sur 50 (L’observatoire des villes vertes, 2020) "

"Depuis le 1er janvier 2021, 10 % de plus pour la gestion des déchets, 2% de plus pour le prix de l’eau, une nouvelle taxe GEMAPI pour tous ceux qui payent déjà la taxe foncière, rien ne semble arrêter le président de Nîmes Métropole ! " EELV (communiqué)