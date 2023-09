Nîmes ouvre un espace bibliothèque à l’Espace Léon Vergnole avec des agents de la médiathèque Marc-Bernard

"Dans l’incapacité de rouvrir la médiathèque Marc-Bernard, où le trafic de drogue et l’insécurité restent prégnants", la Ville de Nîmes annonce ouvrir à compter de ce mercredi 27 septembre "un lieu de lecture" à l’Espace Léon Vergnole, pour garder un service public culturel dans le quartier de Pissevin.

La médiathèque Marc-Bernard est fermée depuis le 6 juin dernier ; " la sécurité des agents municipaux n’y était plus assurée" (communiqué mairie).

Cet espace aménagé de 47 m2 hébergera environ 2 000 documents (collections jeunesse, CDs, DVDs, romans, collections Facile à lire, presse). Il proposera 6 places assises et 1 espace enfant. Le lieu sera ouvert au public les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30 et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Chaque matin, sauf le mercredi, le lieu sera réservé à l'accueil des classes des écoles du secteur. Des activités « hors les murs » sont également organisées puisqu’une partie des classes sera reçue à Carré d'art Bibliothèque.