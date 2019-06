Niort : 1500 offres au Carrefour Emploi ce jeudi

Niort, France

1500 offres d'emplois sont proposées ce jeudi à Niort, pour la 4e édition du Carrefour Emploi qui se déroule à l'Acclameur toute la journée, de 10h à 17h. Près de 120 entreprises sont présentes.

L'emploi qui est dynamique dans l'agglomération de Niort. Quelques chiffres pour l'année 2018 :

Baisse du chômage de -2,9%, toutes catégories confondues

Hausse de l'emploi salarié avec 1039 emplois en plus l'an dernier (+2,3%)

Augmentation du nombre d'entreprises de + 5,1%

Au pays des mutuelles, l'industrie peine à recruter

Malgré ces bons chiffres, certaines entreprises peines à recruter, notamment dans le domaine industriel. Une problématique nationale, particulièrement vraie au pays de l'assurance et des mutuelles. "On a une réputation sur les emplois tertiaires mais industriels pas du tout, ça ne nous aide pas à recruter", note Emmanuelle Beri, chargée du développement de l'industrie à la CAN. L'agglomération de Niort qui a été labellisée Territoires d'industrie en mars dernier.

Des postes techniques, mais pas que

Niort industries, qui regroupe une quinzaine de grandes entreprises du secteur, a 250 emplois à pourvoir. "Des postes techniques comme soudeurs, ouvriers qualifié ou non, mais aussi d'autres métiers supports comme DRH ou directeur des systèmes d'information", détaille Emmanuelle Beri.

Une situation qui oblige Nicolas Pouvreau, directeur général de Canametal, entreprise spécialisée dans la construction métallique à Niort à embaucher des travailleurs étrangers. "Sur une cinquantaine d'intérimaires, une vingtaine sont étrangers car je n'en trouve pas en France", explique le chef d'entreprise. Comme beaucoup d'autres, il sera sur le Carrefour Emploi ce jeudi pour essayer de trouver de nouveaux salariés.