Niort : à la Maif, le retour progressif des salariés sur site

Pour un certain nombre de salariés, la dernière phase du déconfinement a été synonyme de retour au travail sur site. La Maif, mutuelle qui emploie près de 2500 personnes au siège à Niort, s'est adaptée à l'évolution du protocole sanitaire en entreprise. Depuis le 9 juin, chaque salarié qui le souhaitait pouvait revenir sur son lieu de travail. Et depuis ce lundi 14 juin c’est au minimum une journée par semaine en présentiel. Cela passera à deux jours au 5 juillet.

Le retour au bureau, c'est aussi le retour de la pause café ! © Radio France - Noémie Guillotin

"La semaine dernière, j'avais l'impression que c'était ma rentrée scolaire. Je revenais au travail au bout de pas mal de mois de confinement donc la boule un petit peu dans le ventre", reconnaît Adeline Louis, gestionnaire conseil en contrats sinistres sur le site de la Maif à Chauray. Cette mère de famille de 46 ans était tiraillée entre "je suis bien à la maison parce que pour l'organisation personnelle ça m'arrange énormément, je gagne une heure et demie tous les jours, je ne cours plus. Et c'est important parce qu'il faut revenir à la vie d'avant".

Ça fait un bien fou de revoir les collègues - Adeline, salariée à la Maif

Ce mardi, il y a une vingtaine de salariés sur la quarantaine du service collectivités territoriales. Un retour qui donne le sourire à Gautier Ledru, responsable du service. "Pour un manager je pense que c'est l'essence de notre métier d'avoir les équipes en proximité. On regagne du sens. Un sens aussi qui est la vue puisque quand on est à distance, on a tendance à piloter à vue justement", explique-t-il.

La Maif où les salariés pourront à l’avenir s’ils le souhaitent continuer à télétravailler certains jours de la semaine. La mutuelle niortaise a signé un accord avec tous les syndicats. Il supprime par exemple le quota de télétravailleurs jusque là fixé à 20% dans la mutuelle. Mixer présentiel et télétravail, c'est ce que compte faire Shirley Barbat, gestionnaire sinistres de 26 ans. Elle n'était pas revenue sur site depuis le mois de janvier. "Je n'étais pas du tout intéressée par le télétravail avant le covid et au final, par la force des choses, je m'y suis fait. Et c'est pas mal, ça apporte ses avantages".