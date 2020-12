Niort : à la pâtisserie Cathala, des bûches plus petites pour les fêtes de Noël

Les fêtes de Noël se préparent. Avec des recommandations pour l'instant de six adultes à table. A la pâtisserie Cathala à Niort, les commandes se portent sur des bûches plus petites que d'habitude.

Dans l'atelier de Laurent Cathala, ça sont bon la crème au beurre et le chocolat. Le chocolatier-pâtissier est en pleine préparation. Avec le coronavirus et les recommandations sanitaires c'est un peu l'incertitude. "Comme les habitudes sont changées, les gens ne savent pas encore combien ils vont être à table", fait-il remarquer.

Cette année, plus de commandes de 4-5 personnes

Mais une tendance se dégage tout de même déjà avec des commandes de bûches plus petites. "On part plus sur des 4-5 personnes que des 6-8 personnes", constate Angelina, une vendeuse. Le pâtissier-chocolatier niortais s'adapte et vient d'investir dans des moules en inox réutilisables. Plus écologiques que le PVC alimentaire jetable, ils sont aussi plus pratiques. "Cela va nous permettre d'être plus réactif, de fabriquer au fur et à mesure", explique Laurent Cathala.

Chocolat, caramel, fruits exotiques... il y en a pour tous les goûts © Radio France - Noémie Guillotin

Pour lui Noël, c'est 25% du chiffre. Côté saveurs, bûche framboise, mûre et chocolat, bûche croustillant caramel chocolaté ou encore ananas, goyave et citron, Laurent Cathala propose ses recettes phares. "Noël, ce n'est pas le moment où j'innove le plus. D'autant plus cette année. Des surprises on en a eu largement assez", sourit le pâtissier.