Niort : À Port Boinot, L'îlot sauvage se "rapproche inexorablement de la fin"

A Port Boinot à Niort, l'ancienne friche réhabilitée en parc urbain , c'est là où l'on profitait du site en sirotant un verre : "'L'îlot sauvage", bar et espace d'exposition tenu par une association dans les hangars est en cessation de paiement. Situation que la structure qui emploie trois personnes en CDI, explique par la baisse des recettes du bar en automne et en hiver, la diminution des subventions également. La justice décidera le 12 décembre de l'avenir mais "nous nous rapprochons inexorablement de la fin", écrit l'équipe sur Facebook.

"Une coquille vide"

Sans tout mettre sur le dos de la mairie, "on a toujours dit que c'était une coquille vide ce Port Boinot. Et la fermeture probable de L'îlot sauvage c'est un dommage collatéral de la majorité qui n'a pas su faire de ce lieu un lieu de rencontres, de lien avec les habitants et c'est très dommage", estime Yann Jézéquel, élu d'opposition à Niort, du groupe Solidaires par nature.

François Gibert de l'autre groupe d'opposition Niort Energie Nouvelle considère que c'est allé trop vite. "C'était important de restaurer Port Boinot mais nos réserves au départ c'était que le projet n'était pas abouti. Il a été fait un peu dans la précipitation pour pouvoir le faire avant les élections municipales et ça se ressent".

"Je n'ai aucune inquiétude pour Port Boinot"

"S'il fallait attendre pour faire, on y serait encore. Et on l'a fait au bon moment parce que c'est un moment où on avait les moyens de le faire, des subventions", répond le maire de Niort. Jérôme Baloge rappelle que la Ville de Niort a fortement soutenu l’association pour lui permettre de démarrer son activité. "Il y a eu une première expérience associative qui avait son intérêt mais manifestement le modèle n'était pas le bon", estime-t-il.

Quant à la suite, l'élu assure n'avoir "aucune inquiétude pour Port Boinot. C'est un lieu où les gens aiment se retrouver que ce soit pour des départs de course, des promenades, l'office de tourisme et demain les travaux qui vont commencer en fin d'année, début d'année prochaine pour le restaurant et le lieu évènementiel sur la maison patronale et la fabrique".

Pour les hangars, la Ville de Niort précise qu'elle relancera très prochainement un appel à manifestation d’intérêt pour permettre à de nouveaux porteurs de projets d’investir le lieu et "d’accueillir aux beaux jours les Niortais avec une offre renouvelée".