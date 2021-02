Niort : dans la galerie du Leclerc, la surprise et parfois l'incompréhension face à la fermeture des boutiques

Cinq centres commerciaux sont donc finalement fermés dans les Deux-Sèvres et la Vienne. Les préfectures des deux départements l'ont officialisé ce lundi 1er février, après pas mal de flou et d'informations contradictoires à la suite des déclarations de Jean Castex en fin de semaine dernière. Le premier ministre avait annoncé la fermeture des centres commerciaux de plus de 20.000 m² pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus.

Dans les Deux-Sèvres, le centre commercial de Géant-Chauray et celui du Leclerc Niort-Mendès-France sont donc bien concernés. Attention dans ces zones, les supermarchés, les magasins alimentaires spécialisés comme les boulangeries ou encore les pharmacies peuvent eux rester ouverts.

Un sentiment d'injustice

Mais pour les autres boutiques, c'est la douche froide. Au salon de coiffure d'Eric Morin, le rideau de fer est a moitié baissé ce mardi matin, une affichette indique la fermeture jusqu'à nouvel ordre. Il a fallu décommander tous les rendez-vous. "On a un sentiment d'injustice. Il faut mettre des règles je peux le comprendre mais ici on a quand même fait un investissement 10.000 euros pour répondre aux mesures sanitaires et on est condamné à refermer", déplore le coiffeur indépendant qui emploie 13 personnes.

Pour les mêmes commerces, il y en a des fermés et des ouverts

"On est désemparés. On a notre boulot dans les tripes. C'est déjà pas simple depuis quelques temps et on ne voit pas d'issue, on ferme, on ouvre", lâche les larmes aux yeux Christelle Denis. Elle gère la boutique de vêtements Carnaby et est en train de voir pour dispatcher ses vêtements en soldes dans les autres boutiques de l'enseigne à Thouars et Bressuire, qui elles restent ouvertes. "Pour les mêmes commerces, il y en a des fermés et des ouverts". Elle a appris la fermeture de la galerie ce lundi soir par les médias sur les réseaux sociaux. "Ne pas avoir été prévenue, c'est quelque chose de très choquant quand même".

C'est pour une bonne raison j'imagine

Devant le rideau de fer du magasin de vêtements, cette cliente est surprise de voir la boutique fermée. "On fait comment ? C'est un petit magasin. Il y a du gel hydroalcoolique, on limite le nombre de personnes qui peuvent rentrer et voilà. Je ne comprends pas". Saïd lui est plus compréhensif. "C'est pour une bonne raison j'imagine donc je suis plutôt d'accord même si ce matin ça me pose un peu problème parce que je venais acheter une télé. Mais on a pu s'arranger".

La boutique spécialisée dans l'occasion Happycash a indiqué mail et numéro de téléphone pour rester en contact avec ses clients, en attendant. "La réouverture pour l'instant on n'a pas d'informations. On vit au jour le jour", réagit le gérant Mathieu Filippi. Il ne pensait pas que la galerie du Leclerc serait concernée. "Elle ne fait pas forcément 20.000 m². En cherchant bien on peut les trouver avec les bureaux, les réserves. La préfecture les a trouvé on va pas rentrer dans ce débat-là mais il y a des magasins où les gens sont agglutinés alors pourquoi nous ? Il y a des lois, on les respecte mais c'est frustrant".

Le ministère de l'économie précise que les commerces fermés bénéficieront de mesures de soutien, notamment du fonds de solidarité renforcé.