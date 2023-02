Niort : décès de l'ancien président d'IMA, Claude Sarcia

Il avait pris sa retraite le 31 décembre 2022. L'ancien président d'IMA Claude Sarcia est mort. Son décès a été annoncé dans un communiqué ce mardi 14 février. Claude Sarcia a passé 13 ans dans le groupe d'assistance basé à Niort, dont six comme président du directoire. Il a été "un acteur marquant de l’histoire du Groupe IMA, de son développement et de son rayonnement", précise le communiqué. Une "figure emblématique du métier. S**on professionnalisme, son engagement, sa passion pour l’assistance reconnue de tous l’ont animé tout au long de sa carrière commencée en 1979 chez Mondial Assistance". Claude Sarcia avait aussi travaillé pour le Crédit mutuel et le groupe BNP Parisbas.

