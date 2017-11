Niort : la Camif dit stop au "tsunami de promotions" du Black Friday

A Niort, la Camif, spécialiste de l'équipement pour la maison, a décidé de prendre le contre-pied du Black Friday. Alors que les enseignes et les sites rivalisent de promotions ce vendredi, Camif.fr ne vendra aucun produit.

Dans votre boite mail, dans les publicités, difficile d'échapper à la folie Black Friday. Une tradition importée des Etats-Unis qui a envahi la France. Sites internet, enseignes proposent des promo exceptionnelles. A Niort, la Camif, qui vend en ligne de l'équipement pour la maison, a décidé de prendre le contre-pied de ce phénomène. Ce vendredi sur camif.fr "on ne vous vend rien et on vous demande de ne rien acheter", lance Emery Jacquillat, président de l'entreprise.

"On va faire zéro de chiffre d'affaire mais on va éveiller les consciences, c'est l'idée", Emery Jacquillat, président de La Camif

Objectif : sensibiliser à la surconsommation de masse et à l'impact sur l'environnement. Car le Black Friday est "une orgie, un tsunami de promotions. Et face à ce tsunami il nous semblait bien de dire stop", poursuit le défenseur du "Made in France" et de la consommation durable. Pour Emery Jacquillat, _"il y a une sorte d'aberration à surconsommer, à acheter des produits dont on n'a pas besoin alors qu'il y a 15 jours il y a eu une alerte de 15 000 scientifiques qui ont dit "on va dans le mur" et il faut qu'on change radicalement notre façon de consommer"._

Le site va proposer ce vendredi autre chose que des produits et montrer qu'il existe des alternatives à la surconsommation en allant à la rencontre de plusieurs associations. "On va voir comment on peut aller réparer sa machine à laver, comment on peut réduire ses déchets". Et offrir ainsi "une pause à la planète", insiste Emery Jacquillat. Une pause qui a un coût. "C'est un énorme geste d'engagement car cela va représenter quasiment 1% de notre chiffre d'affaire en moins, c'est-à-dire 400 000 euros", précise le patron.

Lancement d'une nouvelle plateforme collaborative

La Camif profite également de cette journée pour lancer "La Place", un nouveau service pour trouver à coté de chez soi un artisan pour réparer des vieux meubles, des associations ns pour réparer électro-ménager. Et des endroits pour recycler ces produits.