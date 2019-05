Niort : la grève des agents continue à la Ville et à la communauté d'agglomération

Toujours pas de sortie de crise à Niort. Les agents de la Ville et de la CAN ont reconduit leur mouvement de grève pour ce lundi. La CGT dénonce "des intimidations" de Jérôme Baloge, le maire et président de l'agglo.

Niort, France

La grève continue à Niort et à la CAN. C'est ce qu'ont décidé les agents réunis en assemblée générale ce vendredi midi devant l'Hôtel de Ville. Le conflit a démarré mardi. Il porte sur des revendications salariales. "Ce qu'on nous propose est trop flou", commente David Bodin, secrétaire CGT Territoriaux à Niort. Il demande un minimum de 40 euros bruts mensuels de plus.

Service minimum de ramassage des déchets par une société privée

La tension est montée d'un cran ce vendredi. "Le Maire de Niort, président de la CAN a décidé ce [vendredi] matin de criminaliser le mouvement. Il a délégué trois huissiers sur les piquets de grèves pour constater les opérations de filtrage. Les agents ne veulent pas céder à cette pression", s'indigne l'intersyndicale qui dénonce aussi l'action "illégale" de ramassage des déchets par une société privée. Car depuis mardi, les poubelles s'entassent. La collectivité "parle d'un service minimum pour des raisons de salubrité et d'hygiène de l'espace public" pour intervenir dans le centre-ville, à Noron où se déroule la fête foraine et au Clou-Bouchet.

Ce samedi, les déchetteries de Niort Vallon d’Arty, Echiré, Prin-Deyrancon, Prahecq et Granzay-Gript accueilleront les usagers, aux horaires habituels.

L'accueil dans certaines écoles perturbé ce lundi

Autre conséquence du mouvement, la cantine et la garderie seront perturbés ce lundi dans certains établissements scolaires de Niort.

Ecoles sans restauration, pique-nique possible, garderies assurées : Agrippa d’Aubigné maternelle et élémentaire, Paul Bert maternelle et élémentaire, Jean Mermoz élémentaire, Louis Pasteur maternelle et élémentaire, Jacques Prévert maternelle et élémentaire, Jean Zay maternelle et élémentaire, Emile Zola maternelle et élémentaire,

Ecole avec restauration, garderie 1ère heure du soir assurée, pas de garderie du matin, pas de garderie 2e heure du soir: Jean Macé maternelle

Ecole sans restauration, pique-nique possible, garderie du matin assurée, sans garderie du soir : Jean Mermoz maternelle