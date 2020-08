Niort : la reconstruction de Leach International, un an après l'incendie

Des engins de chantier s'activent sur le site de Leach International à Niort, dans les Deux-Sèvres. Il y a un an, l'entreprise située zone de Saint-Liguaire brûlait dans un incendie. Le choc pour les salariés de ce fabricant d'équipements électriques pour l'aéronautique et le ferroviaire.

L'activité a pu redémarrer assez rapidement après l'incendie mais la société est aujourd'hui éclatée sur quatre sites, "avec toutes les contraintes que cela génère", précise Stéphane Renoux, en charge du développement économique de l'usine de Niort.

Six mois de travaux programmés

Depuis juin, les travaux de reconstruction sur le site détruit par les flammes ont commencé. Tout ce qu'il restait de l'entreprise a été démoli fin 2019. Alors de voir la structure déjà montée "ça fait du bien, ça fait longtemps qu'on l'attend. L'incendie nous a beaucoup impacté", raconte Stéphane Renoux.

L'usine est reconstruite sur la même surface, 5000m² mais sera "plus fonctionnelle". L'ancien bâtiment datait des années 70.

La nouvelle usine doit être livrée fin décembre 2020 © Radio France - Noémie Guillotin

La livraison est prévue fin décembre 2020. Le coronavirus n'a pas remis en cause le projet et ne l'a pas non plus retardé. "Nous avons un planning très ambitieux. Une construction en six mois c'est quelque chose de record mais les solutions techniques ont été identifiées pour le tenir", indique Stéphane Renoux.

C'est important de récupérer un outil de production qui nous permettent de regagner une efficacité

Mais le covid-19 n'est pas sans impact en revanche sur l'activité du sous-traitant aéronautique et ferroviaire. "On commence à ressentir une baisse d'activité qui est de l'ordre de 30%. Elle n'est pas immédiate pour nous du fait du rattrapage du retard accumulé suite à l'incendie mais clairement dans le dernier trimestre 2020 on commence sentir impact", précise le responsable du développement économique de Leach à Niort.

Des réductions d'effectifs à craindre ? "On n'en est pas là aujourd'hui", assure Stéphane Renoux qui précise "c'est évidemment un risque mais aujourd'hui notre priorité c'est de satisfaire nos clients et continuer à rattraper le retard".