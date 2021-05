Niort : le cinéma du Moulin du Roc contraint de rester fermé, les occupants "déterminés"

Les cinémas du Poitou déconfinés ce mercredi 19 mai sauf celui du Moulin du Roc à Niort. Il est resté fermé à la suite de l'avis défavorable émis par la commission de sécurité incendie passée le matin. La scène nationale dont fait partie le cinéma art et d'essai est occupée depuis mi-mars par des artistes, intermittents... réunis dans le collectif Le Moulin des Résistances.

Le mouvement d'occupation du Moulin du Roc se poursuit dans les anciens locaux de l'Entracte

Des occupants qui se sont déplacés de l'une des salles du Moulin du Roc vers les anciens locaux du café l'Entracte, aujourd'hui fermé, à côté de l'entrée de la scène nationale. "Lundi, les occupants en assemblée générale avaient décidé de libérer tous les espaces pour que le cinéma, les spectacles à venir puissent reprendre dans de bonnes conditions de sécurité et sanitaires", rappelle Sébastien Coutant, comédien et délégué de la CGT spectacle.

"En occupant un lieu vide, fermé administrativement, un ancien lieu de culture et de vie c'était l'opportunité pour nous de rencontrer les publics, d'échanger sur la situation sociale et professionnelle du secteur qui n'est pas résolue. Vraisemblablement, l'expression démocratique de ces idées contraires à la politique du gouvernement, et aux politiques publiques dans plein de collectivités semble déranger au point de priver et de fermer le cinéma au public", dénonce l'artiste.

Nous occupons, ils bloquent

Pas de films donc dans les salles obscures du Moulin du Roc ce mercredi. "C'est une grosse déception, une douche froide", réagit Marc Lanel, le directeur du cinéma qui précise que depuis deux mois "l'occupation s'est passée en très bonne intelligence, dans le respect de chacun. Quand la date d'ouverture a été décidée par le gouvernement tout le monde a pris ses responsabilités et tout s'est toujours très bien passé".

Quelle sera la suite ? Du côté des occupants, la détermination est là. "On va poursuivre l'occupation. On ne s'est pas épuisés pendant deux mois pour arrêter cette lutte", lance Aurore. "On n'a pas d'autre solution. On ne s'amuse pas, on a de vraies revendications notamment le retrait de l'assurance-chômage qui va mettre sur le carreau de nombreux précaires dans le spectacle et au-delà. On n'entrave en rien ni le travail des personnels, ni la circulation du public. Il n'y a aucune raison à cette fermeture sinon de raison politique", estime-t-elle. Des professionnels de la culture qui concluent, en chœur, "nous occupons, ils bloquent".