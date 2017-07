Niort : le complexe de la Venise Verte verra le jour d'ici 2022

Les résultats de l'étude de faisabilité ont été présentés. Les Chamois Niortais et le Stade Niortais d'Athlétisme (SNA) ne seront plus contraints de cohabiter. Ils auront chacun leur terrain dans le nouveau complexe de la Venise Verte.

"Un espace dédié à chacun des deux sports emblématiques" c'est le mot d'ordre du maire de Niort Jérôme Baloge concernant le nouveau complexe sportif de la Venise Verte. Les Chamois Niortais vont donc s'installer à la place du terrain d'entraînement. Un nouveau stade de 8.500 places. Le club d'athlétisme, lui, occupera l'actuel stade René Gaillard. Le complexe comprendra également un pôle sport/santé. Les travaux se feront par étape pour ne pas gêner la vie des deux clubs.

Le nouveau complexe comprendra un lieu dédié au football et un autre à l'athlétisme. © Radio France - Ekiden Concept

La première étape concerne le club de Ligue 2 et devrait durer quatre ans. Un délai que les actionnaires du club souhaiteraient compresser au maximum, car les travaux devenaient "urgents" selon Joël Coué, président du conseil de surveillance du club de football. "S'il n"y avait pas de travaux, dans les trois ou quatre années à venir, nous n'aurions pas pu nous maintenir en ligue professionnelle" affirme-t-il.

Des installations trop vétustes

Le Centre de formation a en effet été pointé du doigt depuis plusieurs années en raison de sa vétusté. Et avec le nouveau complexe, il sera contraint de déménager. Le site de la Mineraie est évoqué sans pour autant être confirmé. Se pose également un autre problème du côté du club : "nous devons parfois refuser des clients par manque de places" note Joël Coué. Le nouveau terrain avec une plus grande capacité d'accueil est donc une "vraie bonne nouvelle".

Un stade homologué a minima

Le deuxième phase des travaux concerne l'athlétisme. Les actuelles loges VIP du stade René Gaillard seront détruites, la tribune de pesage de 3.000 places sera elle maintenue. Le stade sera homologué pour accueillir des compétitions comme les Championnats de France jeunes. Et pourtant du côté du club, l'enthousiasme est modéré. Selon Danielle Desmier, présidente du club "les Chamois avaient besoin de nouvelles installations. On s'en accommode mais on y perd." Pour la présidente, il manque une "aire annexe de lancer". De son côté, le maire de Niort et président de la CAN (Communauté d'Agglomération du Niortais) affirme que la porte n'est pas fermée et que des discussions sont encore possibles.

Après l'étude de faisabilité, reste maintenant à contacter les cabinets d'architectes puis viendra ensuite un appel d'offres. L'ensemble du complexe devrait coûter entre 20 et 22 millions d'euros. Les Chamois niortais ont déjà fait part de leur volonté d'investir. "Mais il est trop tôt pour donner une somme" indique Joël Coué. Idem du côté de l'agglomération. Le complexe devrait voir le jour d'ici 2022.