Niort : le demandeur d'emploi en grève de la faim a trouvé du travail

Le soulagement pour Sébastien Guillon.Ce Niortais de 48 ans avait commencé une grève de la faim il y a 15 jours. Au chômage depuis trois ans, il désespérait de trouver un emploi. C'est chose faite, dans un restaurant de Niort.

"Je commence lundi" lance la voix pleine de sourire Sébastien Guillon. Ce Niortais en recherche d'emploi depuis trois ans a une proposition pour travailler dans un restaurant de la place de la Brèche à Niort. Comme commis de cuisine. Un CDD qui pourrait se transformer en CDI. "Le restaurateur va rapidement me former car il a besoin d'un second", précise Sébastien Guillon.

Il a aussi eu une autre proposition, dans le secteur du bâtiment. L'homme de 48 ans met donc fin à la grève de la faim qu'il avait commencé il y a 15 jours.

J'ai rencontré tout l'humanisme qui reste encore dans cette société

Directeur d'une maison de quartier puis chef d'entreprise dans le bâtiment, Sébastien Guillon va donc découvrir un nouveau domaine. "Il s'avère que j'ai deux passions dans la vie : le jardinage et la cuisine", poursuit le Niortais de 48 ans. "Je suis super heureux. Cela montre que l'espoir n'est jamais perdu. Il faut tenter des choses qui peuvent parfois paraître désespérées. J'ai rencontré tout l'humanisme qui reste encore dans cette société".