Niort : le patron de la Camif lance une pétition pour une "TVA responsable"

Le combat du patron de la Camif à Niort pour favoriser les produits Made In France fabriqués de manière responsable. Emery Jacquillat propose de baisser de la TVA et lance une pétition sur internet "Pour une TVA responsable sur les produits durables". Elle a déjà recueilli plus de 6000 signatures.

Cette proposition part d'un constat : "On ne peut pas être mis sur un même pied d'égalité avec des produits qui sont fabriqués sans aucun respect des règles environnementales ou sociales", estime Emery Jacquillat. C'est pourquoi, le PDG de la Camif propose de réduire la TVA de 20 à10% pour les produits qui ont un impact positif sur l'environnement ou le social. Et même à 5,5% pour produits qui cumulent les deux.

Pour faire changer les choses, il faut réduire l'écart de prix entre les produits fabriqués localement dans respect de la planète et des hommes et les produits qui parfois viennent de très loin dans des conditions moyennes

Le PDG de la Camif voit plusieurs avantages à une baisse de la TVA. D'abord, interpeller les consommateurs. "Cela va flécher davantage et cela va permettre de rendre plus repérables les entreprises qui ont des comportements vertueux". Et favoriser les achats de ces produits responsables en réduisant l'écart de prix avec les produits étrangers.

Un plus pour l'emploi en France et l'environnement

Une idée qui séduit Thierry Minet, président des Meubles Minet , fabricant de chambres à coucher installé à Pamproux, dans les Deux-Sèvres :"Cela permettrait d'accentuer la production en France, et donc les emplois".

Impact positif aussi sur l'environnement. Favoriser les produits durables éviterait "le coût du recyclage, du traitement des déchets", ajoute Emery Jacquillat. Pour le patron de la Camif c'est une question de "choix politique". Et cite l'exemple de la Suède. Le pays a décidé de baisser sa TVA sur les produits réparés.