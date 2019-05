Niort : Les agents de la Ville et de l'agglo reconduisent la grève pour ce vendredi

Niort, France

Pour les agents grévistes, le compte n'y est toujours pas. Ce jeudi midi, devant l'Hôtel de Ville de Niort, la grève a été reconduite à l'unanimité pour la journée vendredi. Une centaine de personnes était réunie. Les territoriaux de la Ville, de la CAN et du CCAS mobilisés demandent toujours des revalorisations salariales.

Il nous faut du concret"

Une nouvelle entrevue s'est déroulée ce jeudi matin entre direction générale et syndicats. "On nous propose des paliers d'augmentation à venir mais on aimerait avoir des réponses tout de suite sur quelles enveloppes, quels moyens sont donnés et quand est-ce que les paliers arrivent", explique David Bodin, secrétaire CGT Territoriaux à Niort. Ils demandent un minimum de 40 euros bruts mensuels de plus.

L'accueil dans les écoles ainsi que le ramassage des déchets devraient donc à nouveau être perturbés ce vendredi. Un nouveau rendez-vous est donné aux ateliers communautaires à 6h, à la propreté urbaine à 7h et assemblée générale devant la mairie à 12 heures.