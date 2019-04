Niort : les agents de la Ville et de la CAN reconduisent la grève pour le jeudi 2 mai

Environ 250 personnes ont manifesté devant la mairie de Niort ce mardi midi. Les agents de la Ville et de la CAN demandent des revalorisations de salaire. Ils estiment les propositions de la collectivité insuffisante. Le bras de fer continue.

Niort, France

Pas d'accord trouvé ce mardi matin entre les syndicats CGT, FO et Unsa Territoriaux d'un côté, la Ville de Niort et la CAN de l'autre. Un appel a la grève avait été lancé pour cette journée du 30 avril. Environ 250 personnes étaient présentes au rassemblement devant la mairie de Niort en fin de matinée.

Négociations dans l'impasse

Les syndicats demandent des revalorisations salariales, dénonçant "un gel des salaires depuis 2010 et des primes depuis 2008". Et les 20 à 40 euros mensuels supplémentaires proposés par la collectivité sont jugés insuffisants. Pour David Bodin, de la CGT, "il faut au moins de doubler la mise à 40 euros pour les plus bas salaires, donner une prime de sortie de crise et un calendrier pour les futures négociations". La comité technique prévu ce mardi après-midi ne s'est pas tenu. La CGT ne siégeant pas, le quorum nécessaire n'était pas atteint.

La majorité des grévistes a voté la reconduction du mouvement pour le jeudi 2 mai. Une nouvelle assemblée générale est prévue à midi ce jeudi et les syndicats vont solliciter la collectivité pour se remettre autour de la table d'ici là.