Niort : les brancardiers de l'hôpital en grève

Depuis le 30 septembre, la quasi-totalité du service de brancardage de l'hôpital de Niort est en grève précise le syndicat Force Ouvrière qui a déposé le préavis. La mobilisation monte d'un cran ce mardi 6 octobre avec un débrayage prévu entre 11h et 13h.

A Niort, le brancardage a connu une réorganisation en début d'année. Il a été centralisé. Une équipe de 17 brancardiers transportent les patients des chambres vers les blocs, les consultations... Il n'y a plus de brancardage fait par les infirmier(e)s ou les aides-soignant(e)s dans les services.

Physiquement on ne tient plus - Kévin, brancardier

"Physiquement on ne tient plus", déclare Kévin, brancardier depuis 11 ans. "On a des jeunes de 20 ans mais aussi de personnes de 50 ans et ils n'arrivent pas à suivre le rythme". Le rythme ? "ça tourne plus autour des 40 courses par jour maintenant, ce qui est énorme. On monte à presque 20 km donc sur cinq jours d'affilé c'est conséquent", poursuit le trentenaire.

C'est d'autant plus compliqué le week-end déplore Rosette. "Le dimanche matin on est un. Quand on doit emmener les enfants on doit être deux donc soit on attend qu'un soignant vienne avec nous, soit on ne fait pas le transport". Et puis il y a les arrêts maladie "qui ne sont pas remplacés. Donc on revient sur les arrêts ou quand on ne peut pas revenir on tourne en effectif minimum", raconte cette salariée, 10 ans de brancardage à son actif.

"Le projet est bien mais les effectifs ont été sous-évalués" - Christophe Grimault, FO

Pour Christophe Grimault, secrétaire Force Ouvrière au centre hospitalier de Niort, "le projet est bien mais les effectifs ont été sous-évalués. Il y a eu des efforts en février-mars pour renforcer l'équipe mais là c'est insuffisant. Après le confinement, l'activité hospitalière a repris et c'est infernal". Il demande des créations de postes, l'équivalent de "deux personnes supplémentaires sept jours sur sept". Il espère donc des avancées de la part de la direction.

Les discussions sont toujours en cours et tout est ouvert - Isabelle Ferreira, directrice du personnel à l'hôpital de Niort

Direction qui a proposé de mettre en place un quatrième poste le dimanche. "Les discussions sont toujours en cours et tout est ouvert", précise Isabelle Ferreira, directrice du personnel à l'hôpital de Niort. Lors d'une rencontre le 25 septembre dernier "je leur ai dit qu'il me fallait du temps pour évaluer la charge de travail". Une nouvelle rencontre pourrait avoir lieu cette semaine.