Niort : les mutuelles Maif et Smacl se rapprochent

Après l'association de la Macif et d'Aesio début 2021 pour créer Aéma, c'est au tour de deux autres mutuelles d'annoncer leur rapprochement ce lundi 27 septembre : la Maif et la Smacl vont créer une société d'assurance commune.

La Maif est le 6e assureur automobile, le 1er du le secteur associatif. Avec ce rapprochement, le groupe "accroît sa diversification". L'objectif de la mutuelle qui emploie 2500 personnes au siège à Niort est de "devenir le premier assureur des collectivités territoriales et des associations ainsi qu'un acteur croissant sur les marchés de l'entreprise et de l'économie sociale", peut-on lire dans le communiqué annonçant le rapprochement avec la Smacl.

La Smacl elle accompagne les risques de près de 18.000 collectivités et établissements publics et environ 70.000 associations et entreprises. Elle compte 850 salariés, quasiment tous à Niort. La création de cette société d’assurance va lui permettre de "bénéficier de l’appui d’un acteur référent sur le marché des associations avec une solvabilité renforcée, des produits financiers accrus et des coûts de réassurance optimisés". La Smacl qui était en difficulté ces dernières années. "Nous étions rendu à un stade où il n'y avait pas d'autre alternative. C'est une bouée de sauvetage", estime David Pinaud, de la CGT.

"Tous les emplois seront pérennisés"

La Smacl et la Maif assure dans un communiqué commun que "tous les emplois seront pérennisés au sein de la SA". La nouvelle entité, Smacl assurances SA, sera opérationnelle au 1er janvier 2022, sous réserve de l'avis favorable des autorités de contrôle.

La fonction de président de Smacl assurances SA sera confiée Jean-Luc de Boissieu, actuellement président de la Smacl, à celle de directeur général à Patrick Blanchard, directeur général d’Altima Assurances, filiale du groupe Maif.